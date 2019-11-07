Юный курянин наживался на доверчивости стариков, продавая им газовые датчики "со скидкой"

Прокуратура заставила полицию возбудить уголовное дело







В Кореневском районе к полицейским обратилась местная жительница и попросила привлечь к уголовной ответственности обманувших её мошенников.Как выяснилось, 21-летний житель Курского района продавал датчики утечки газа «Страж» по цене значительно превышающей их реальную стоимость. Высокую цену приборов молодой человек обосновывал тем, что они якобы могут автоматически сообщать об аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112». Фактически эти устройства могут лишь издавать звуковой сигнал и мигать.В качестве клиентов курянин выбирал исключительно престарелых граждан, которых убеждал в том, что для ветеранов продавец установил специальную цену – 6 тысяч 900 рублей при реальной стоимости прибора – 14 тысяч.Как показала экспертиза, фактическая стоимость датчика - всего 724 рубля 67 копеек.Орган дознания провеёл проверку и отказал в возбуждении уголовного дела, предложив обманутым старикам решить возникшие вопросы в порядке гражданского судопроизводства.После проверки в прокуратуре указанное постановление отменено. По требованию прокурора Кореневского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).