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Лента новостей / В регионе

Ещё один курский педагог погорел на взятке

Это доцент кафедры одного из ведущих ВУЗов города
Ещё один курский педагог погорел на взятке

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Буквально на днях в Курске за взятки на пять лет посадили заведующего кафедрой из ЮЗГУ, как на том же самом погорел ещё один педагог. Это 44-летний доцент кафедры одного из ведущих ВУЗов города, сообщает Следком, какого именно ВУЗа - следователи не уточняют. В июне он получил 30 000 рублей от студента-очника за написание диплома, отчетов по практике, положительных отзывов и ходатайств к диплому. 

Правоохранители не исключают, что это не единичный случай. Расследование продолжается, назначены экспертизы.
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