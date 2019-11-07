посадили заведующего кафедрой из ЮЗГУ, как на том же самом погорел ещё один педагог. Это 44-летний доцент кафедры одного из ведущих ВУЗов города, сообщает Следком, какого именно ВУЗа - следователи не уточняют. В июне он получил 30 000 рублей от студента-очника за написание диплома, отчетов по практике, положительных отзывов и ходатайств к диплому.Буквально на днях в Курске за взятки на пять лет
Правоохранители не исключают, что это не единичный случай. Расследование продолжается, назначены экспертизы.
Ещё один курский педагог погорел на взятке
Это доцент кафедры одного из ведущих ВУЗов города