Группа Михаила Гуцериева «Сафмар» не причастна к долгам санированных Бинбанка и Рост Банка

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что именно Михаил Гуцериев и его компания ответственны за проблемы вышеуказанных банков.