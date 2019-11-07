Группа Михаила Гуцериева «Сафмар» не причастна к долгам санированных Бинбанка и Рост Банка

пишет «Комсомольская правда».Банки «Траст» и «Открытие» подписали с промышленно-финансовой группой «Сафмар» Михаила Гуцериева соглашение, положившее конец спорам по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка. Кроме того, компания предпринимателя заявила о приобретении ряда активов «Траста», входящих в сферу интересов группы. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Сафмара»
«Стороны договорились, что ПФГ «Сафмар» М.С. Гуцериева купит акции ряда работающих компаний, входящих в периметр интересов Группы, которые повысят ее капитализацию», - подтвердили в пресс-службе «Сафмара».
В компании также сообщили, что ПФГ откажется от исков к «Трасту» и «Открытию», а те в свою очередь не станут предъявлять акционерам и топ-менеджерам «Сафмара» судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, обозначенных в соглашении.
Ранее стороны соглашения привлекли внешних консультантов для специального расследования, призванного внести ясность в ситуацию с санированием Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других кредитных организаций с 2012-го по 2017-й год. Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что именно Михаил Гуцериев и его компания ответственны за проблемы вышеуказанных банков. Однако по итогам анализа эксперты постановили, что предприниматель и его группа не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка.
В компании подчеркнули, что Михаил Гуцериев не являлся акционером санированных организацией и лишь в феврале 2017 года по согласованию с Центробанком РФ, вошел в состав Советов директоров Бинбанка и Рост Банка. Главной целью этого была дальнейшая капитализация этих банков и разработка их новой стратегии развития».
В заявлении пресс-службы ПФГ отмечается, что подписанное соглашение убедительно свидетельствует, что в настоящее время «Сафмар» является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны.
Группа Михаила Гуцериева «Сафмар» не причастна к долгам санированных Бинбанка и Рост Банка
Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что именно Михаил Гуцериев и его компания ответственны за проблемы вышеуказанных банков.