Под Курском селянин выкопал из земли французский артснаряд и получил срок

За незаконное приобретение и хранение взрывного устройства мужчину осудили условно







В Касторенском районе осудили 35-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.Взрывное устройство мужчина незаконно приобрёл в июне - на участке местности в посёлке Касторное он нашёл и выкопал из земли металлический предмет, внешне похожий на артиллерийсткий снаряд. Как поздне показала экспертиза - это осколочно-фугасный трофейный французский снаряд образца 1917 года, как часть унитарного артиллерийского выстрела для противотанковой пушки бывшей германской армии времён Второй мировой войны.Снаряд селянин принес домой, где его изъяли полицейские.Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.