Курск оказался аутсайдером в «дорожном» рейтинге
После года дорог в рейтинге качества столица Соловьиного края расположилась на 53 месте
Борис Свиридов, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» в Курской области: «Вот у нас, выполняя БКД, наши власти, к сожалению, не обращают внимания на то, что во время укладки нового асфальта происходит разрушение тротуаров. У нас не везде обеспечена доступная среда. Ее практически нигде нет. Разметка, которая наносится, через неделю или две превращается в незаметную. Ответ администрации - не предусмотрено бюджете средств, на то, чтобы сразу, вместе с укладкой нового асфальта, производить работу по тротуарам, по газонам, по осветительным приборам и по доступной среде».
По итогам рейдов лучшими признали дороги Тюмени. Что же касается Курска, то здесь ситуация намного хуже. После года дорог в рейтинге качества столица Соловьиного края расположилась на 53 месте. Согласны с результатами проверок и куряне, сообщает телеканал "ТАКТ".
- Это так. Они все плохие, посмотрите. Даже здесь, на тротуарной части, где ходят пешеходы.
- Отвратительно. В принципе, пропускает транспорт, но остановку надо поставить.
- Это я согласна, хотелось бы каких-то улучшений. В частных секторах очень сложно. Проблемы большие с тротуарами, их практически нет.
Вместе с тем, отмечают в региональном ОНФ, на сегодняшний день отношение к проблемам у городских властей изменилось. Жители областного центра не теряют надежду на то, что в скором времени «дорожная» ситуация непременно улучшится.
- Мне нравится, что год дорог – это всё-таки праздник. Мы по ним ездим, ходим, спотыкаемся, но работа стала лучше налаживаться, прекрасно, что транспорт начал ездить по нормальным дорогам, но всё-таки не везде. Я живу в Мокве, на центральной улице, там конечно печально. Люди хорошие живут, старички, пенсионеры, как-то надо обратить внимание на ту дорогу. А так конечно, заметно, заметно, сдвиги начались, улучшения. Администрация начала работать, начала шевелиться.
- Честно говоря, года даже два назад не очень была ситуация даже близко к центральным районам. Но я заметила последнее время очень взялись за это. Прям везде вижу ремонты постоянно. Думаю, дело времени. Скоро всё будет лучше.
В рейтинге по доступности городской среды Курск назвали полнейшим аутсайдером и из 34 возможных позиций занял последнюю.
Условия для пешеходов, в том числе для маломобильных граждан и мам с колясками, на курских дорогах и тротуарах отвратительные.
- Нет, неудобно, особенно с коляской. Очень трудно – люди ждут транспорт, я иду с коляской, невозможно проехать. В центре тоже по-разному бывает: если на центральных улицах ещё более-менее, то если по Большевиков идти, или по Советской, по внутренним дорогам... Тоже есть выбоины, которые никто никогда не делает. В центре сделали по дорогам, то здесь ничего. Сейчас с Чумаковской из поликлиники идем, там очень узкий забор – ската для колясок нет вообще.
Горожане активно критикуют трамвайную остановку на Центральном рынке. Она никак не огорожена, пешеходной разметки к ней нет.
- Во-первых, Центральный рынок – центр города. Детки маленькие стоят. Расстояние от остановки трамвая до дороги очень маленькое, это рискованно.
- Тротуары в принципе ещё ничего, но с коляской передвигаться вообще невыносимо. Мы на Красной Армии живём, там спуститься вообще нереально. Бордюры высокие. С коляской спуститься просто нереально.
Завтра эксперты ОНФ анонсируют ещё один рейд. Конкретных остановок не указывают, но намекают, что это будут одни из самых проблемных точек в Курске, по которым общественники будут составлять уже новый антирейтинг городской среды.