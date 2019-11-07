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У курской «Квадры» появилось мобильное приложение

Можно передавать показания счётчиков, без комиссии оплачивать услуги банковской картой, отслеживать историю начислений и платежей, получать консультации специалистов
У курской «Квадры» появилось мобильное приложение

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Передавать показания приборов учёта, без комиссии оплачивать услуги банковской картой, отслеживать историю начислений и платежей, получать консультации специалистов курского филиала ПАО «Квадра» - всё это теперь можно делать в режиме онлайн через мобильное приложение. 

Скачать его можно в Google Play Market или AppStore, введя в поиске ключевые слова «Квадра – Личный кабинет». Приложение бесплатно и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 5.0) и iOS (версия 10.0 и выше). 

Установив приложение и зарегистрировавшись, клиенты получат доступ ко всем функциям Личного кабинета (пользователи, уже имеющие аккаунт в сервисе, могут зайти под своим логином и паролем). Привязать к учётной записи можно несколько лицевых счетов, например, если у вас есть несколько квартир или вы помогаете оплачивать услуги родственникам. 

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