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Лента новостей / В регионе

В Курской области стали производить больше молока

В планах по итогам года превысить целевой показатель

В Курской области стали производить больше молока

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С начала года в хозяйствах Курской области произвели более 235 тысяч тонн молока. Это на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Этому способствуют меры государственной поддержки, которые власти оказывают сельхозпроизводителям, считает заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев. Субсидии предоставляются на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на возмещение части затрат на покупку молодняка. Так, в этом году приобретено порядка 4 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота. 

Ожидается, что по итогам 2019 года в Курской области будет произведено 295 тысяч тонн молока. Это даже немного выше целевого показателя, предусмотренного для нашего региона госпрограммой развития сельского хозяйства.

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