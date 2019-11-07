В Курской области стали производить больше молока

В планах по итогам года превысить целевой показатель





С начала года в хозяйствах Курской области произвели более 235 тысяч тонн молока. Это на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.Этому способствуют меры государственной поддержки, которые власти оказывают сельхозпроизводителям, считает заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев. Субсидии предоставляются на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на возмещение части затрат на покупку молодняка. Так, в этом году приобретено порядка 4 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота.Ожидается, что по итогам 2019 года в Курской области будет произведено 295 тысяч тонн молока. Это даже немного выше целевого показателя, предусмотренного для нашего региона госпрограммой развития сельского хозяйства.