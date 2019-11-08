Специалисты Курскэнерго активизировали претензионно-исковую работу с недобросовестными заявителями на технологическое присоединение
В большинстве случаев не выполняют свои обязательства по договорам техприсоединения заявители так называемой льготной категории
В большинстве случаев не выполняют свои обязательства по договорам техприсоединения заявители так называемой льготной категории. Их плата по договору фиксированная - 550 рублей, энергетики же тратят на подключение, в зависимости от сложности проекта, десятки тысяч рублей. Так, в 2019 году средняя стоимость работ по подключению одного "льготника", с учетом цены на материалы, составила для Курскэнерго 91, 5 тыс рублей.
В итоге ежегодно филиал тратит порядка 200 млн руб на строительство новых электрических сетей для технологического присоединения льготных заявителей. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет тарифа на передачу электрической энергии и в конечном итоге приводит к ее удорожанию для всех потребителей.
«Отдельные заявители используют упомянутые льготы с целью электрификации земельных участков для поднятия их рыночной стоимости, при этом фактического присоединения энергопринимающих устройств не происходит, - прокомментировал ситуацию начальник управления технологических присоединений Курскэнерго Михаил Филипкин. - Таким образом, значительная часть построенных энергообъектов оказывается невостребованной, а энергетики терпят убытки».
В этих условиях Курскэнерго вынуждено активно вести претензионно-исковую работу с недобросовестными заявителями с целью побуждения их к исполнению своих обязательств, либо компенсации понесенных затрат и оплаты неустойки.
В 2019 году судами вынесено в пользу энергетиков 17 решений о взыскании с недобросовестных заявителей неустойки и компенсации затрат на общую сумму 4,6 млн рублей. Свыше 300 заявителей получили претензии от Курскэнерго с расчетом пени за нарушение сроков выполнения договорных обязательств.
Пени рассчитываются следующим образом: при подключении за 550 рублей придется отдать 5 % за каждый день просрочки, если оплата по договору иная - 0,25% суммы ежедневно. Такой порядок привлечения к ответственности недобросовестных заявителей определён в Постановлении Правительства РФ № 999 от 05.10.2016.
В случае отсутствия реальных действий со стороны заявителей, материалы по ним также будут передаваться в суды в соответствии с действующим законодательством РФ.