Специалисты Курскэнерго активизировали претензионно-исковую работу с недобросовестными заявителями на технологическое присоединение

В большинстве случаев не выполняют свои обязательства по договорам техприсоединения заявители так называемой льготной категории

На контроле управления технологических присоединений (ТП) филиала «Россети Центр Курскэнерго» в настоящее время находится 1292 действующих договора. В 449 случаях сроки действия договоров нарушены со стороны заявителей.В большинстве случаев не выполняют свои обязательства по договорам техприсоединения заявители так называемой льготной категории. Их плата по договору фиксированная - 550 рублей, энергетики же тратят на подключение, в зависимости от сложности проекта, десятки тысяч рублей. Так, в 2019 году средняя стоимость работ по подключению одного "льготника", с учетом цены на материалы, составила для Курскэнерго 91, 5 тыс рублей.В итоге ежегодно филиал тратит порядка 200 млн руб на строительство новых электрических сетей для технологического присоединения льготных заявителей. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет тарифа на передачу электрической энергии и в конечном итоге приводит к ее удорожанию для всех потребителей.«Отдельные заявители используют упомянутые льготы с целью электрификации земельных участков для поднятия их рыночной стоимости, при этом фактического присоединения энергопринимающих устройств не происходит, - прокомментировал ситуацию начальник управления технологических присоединений Курскэнерго Михаил Филипкин. - Таким образом, значительная часть построенных энергообъектов оказывается невостребованной, а энергетики терпят убытки».В этих условиях Курскэнерго вынуждено активно вести претензионно-исковую работу с недобросовестными заявителями с целью побуждения их к исполнению своих обязательств, либо компенсации понесенных затрат и оплаты неустойки.В 2019 году судами вынесено в пользу энергетиков 17 решений о взыскании с недобросовестных заявителей неустойки и компенсации затрат на общую сумму 4,6 млн рублей. Свыше 300 заявителей получили претензии от Курскэнерго с расчетом пени за нарушение сроков выполнения договорных обязательств.Пени рассчитываются следующим образом: при подключении за 550 рублей придется отдать 5 % за каждый день просрочки, если оплата по договору иная - 0,25% суммы ежедневно. Такой порядок привлечения к ответственности недобросовестных заявителей определён в Постановлении Правительства РФ № 999 от 05.10.2016.В случае отсутствия реальных действий со стороны заявителей, материалы по ним также будут передаваться в суды в соответствии с действующим законодательством РФ.