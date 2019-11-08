В Курске росгвардейцы задержали агрессивного мужчину с наркотиками

Около 6 утра сотрудники группы задержания выехали по сообщению об агрессивном поведении неизвестного мужчины

В Курске на проспекте Дериглазова сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека с наркотиками.Около 6 утра сотрудники группы задержания выехали по сообщению об агрессивном поведении неизвестного мужчины. Куряне пояснили, что молодой человек пытался их избить. По внешним признакам хулиган находился в состоянии опьянения. При досмотре правоохранители обнаружили у него два конверта с веществом растительного происхождения.Росгвардейцы передали 26-летнего молодого человека полиции. Экспертиза показала, что внутри изъятых конвертов была марихуана.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.