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В Курске росгвардейцы задержали агрессивного мужчину с наркотиками

Около 6 утра сотрудники группы задержания выехали по сообщению об агрессивном поведении неизвестного мужчины

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В Курске на проспекте Дериглазова сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека с наркотиками.

Около 6 утра сотрудники группы задержания выехали по сообщению об агрессивном поведении неизвестного мужчины. Куряне пояснили, что молодой человек пытался их избить. По внешним признакам хулиган находился в состоянии опьянения. При досмотре правоохранители обнаружили у него два конверта с веществом растительного происхождения.

Росгвардейцы передали 26-летнего молодого человека полиции. Экспертиза показала, что внутри изъятых конвертов была марихуана. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
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