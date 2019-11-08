В Курске летчики ЗВО провели первую тренировку на новом авиатренажере Су-30СМ

ТАКТ".Уникальный авиационный тренажер Су-30СМ пополнил Курскую авиабазу Западного военного округа. Первый модернизированный тренажерный комплекс КТС Су-30СМ оперативно-тактической авиации ЗВО прошел апробацию и техническую приемку для летчиков и авиационных техников. Накануне на военном аэродроме Курска прошли первые учебные занятия на авиатренажере, сообщает телеканал "
На сегодня Су-30СМ – основной самолет для вооруженных сил России. Он выполняет весь комплекс боевых задач, которые стоят перед нашими доблестными авиаторами. Сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных погодных условиях.
Сергей Прокофьев, командир 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии: «Современные авиационные комплексы – это очень сложно и в инженерном, и в интеллектуальном отношении, авиационная система. И для того чтобы экипаж, в данном случае, летчик и штурман, освоили эту сложную авиационную технику, решали задачи по предназначению. Здесь тренажер, который сейчас уже развернут в Курске, он позволяет все это делать на земле».
Авиатренажер Су-30СМ максимально приближен к оригинальному образцу самолета. Уже подготовленный экипаж, который не раз поднимался в небо, может освоить на тренажере различные режимы полета, использование навигационного и прицельного комплекса. Тренажер обеспечивает полную имитацию полета. За исключением тех перегрузок, которые испытывает экипаж при выполнении маневра.
Сергей Прокофьев, командир 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии: «Но это и не ставится целью при создании данного типа тренажера. Летать его научат непосредственно в полетах. Видеть землю и так далее. А вот работать со сложными системами - это вполне можно сделать и очень успешно, и более эффективно, и значительно дешевле при использовании такого комплексного тренажера».
Тренажер Су-30СМ позволяет смоделировать все элементы и виды полетов для решения задач по предназначению. В частности, многофункционального комплекса, который позволяет вести воздушные, групповые воздушные и маневренные воздушные бои. Выполнять атаки наземных и морских целей. Производить полеты на различных высотах, начиная со стратосферы, и заканчивая предельно малыми. В тоже время с использованием этого тренажера можно осуществлять подготовку полетов: освоить маршрут и изучить наземные ориентиры, характерные признаки цели.
Леонид Лашков, генеральный директор АО «Российская Акционерная ассоциация «Спецтехника»: «Основная цель военной авиации является выполнение боевой задачи по применению именно авиационного оружия, то есть бомб, ракет и так
далее. Для того чтобы освоить достаточно сложную технику под названием боевой самолет необходимо отрабатывать навыки до уровня автоматизма. До выработки инстинктов и рефлексов у летчиков – умения работать в боевом самолете».
Истребитель Су-30СМ способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Его рабочая скорость – 800 километров в час. Во время полета летчик обязан мгновенно отрабатывать поставленные перед ним задачи. Например, приводить боевой самолет в состояние, когда применение оружия будет наиболее эффективным.
Леонид Лашков, генеральный директор АО «Российская Акционерная ассоциация «Спецтехника»: «Не секрет, что с самолетом могут происходить разные совершенно ситуации, в том числе и нештатные. Это пожары, отказы систем. И если это выполнять на боевом самолете, то последствия могут быть катастрофическими. На тренажере это можно отработать. И если, не дай бог, такая ситуация случается в реальной жизни, летчик будет знать, что с этим делать. И скорее всего, сумеет отработать эту ситуацию правильно, штатно, решив ту задачу, которая будет перед ним стоять».
Одна из составных частей тренажера Су-30СМ – рабочее место инструктора. Здесь формируется и реализуется замысел тренировки для отработки летчиком специальных упражнений. На собственном опыте решил испытать тренажер и глава региона Роман Старовойт. Его первый тренировочный полет на симуляторе истребителя проходил под чутким руководством опытного авиатора.
В Курске летчики ЗВО провели первую тренировку на новом авиатренажере Су-30СМ
Сегодня Су-30СМ – основной самолет для вооруженных сил России