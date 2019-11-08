  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На фестивале ВГИК покажут фильм курянки

В этом году Курская область уже в пятый раз примет фестиваль ВГИК

Читайте также

В этом году Курская область уже в пятый раз примет фестиваль ВГИК. Международный студенческий фестиваль ВГИК это - авторитетнейшая площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. Он проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссёры, творчество которых высоко оценено на мировом уровне. Среди них Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьёв и другие.

На этот раз показы пройдут более чем в 30 регионах России. Показы в Курской области каждый раз собирают рекордную аудиторию – более 5 тысяч зрителей.

Показы пройдут с 11 по 14 ноября. В этом году фестивальные фильмы можно посмотреть на открытых и закрытых показах в 12 учреждениях города.

Особым сюрпризом для курян станет показ в рамках внеконкурсной программы 15-минутного фильма «Стёпа», категория 12+ режиссёра из Курска Светланы Солнечной, снятого по одноименному рассказу Ивана Бунина из цикла «Тёмные аллеи». Главные роли в короткометражке исполнили известные актёры Анастасия Добрынина («Кука», «Снежный Ангел», «Реальная сказка») и Александр Волков («Возвращение Мухтара», «Верь мне», «Москва – Лопушки»). Перед показом фильма зрители увидят видеообращение Светланы к курянам, которое она записала специально к фестивалю по просьбе Курского кинофонда.

Лента «Стёпа» уже объехала полмира: была представлена в программе короткометражных фильмов в рамках кинорынка на 72-ом Каннском кинофестивале в мае этого года (Cannes Short Film Corner). А также получила и несколько других наград: Болгарский Международный фестиваль «Славянская сказка» присудил фильму приз за лучшую режиссуру, Скандинавский международный кинофестиваль «SCIFF film festival» - приз в номинации «лучший короткометражный фильм», на 1-ом международном кинофестивале «Кинобарс» во Владикавказе исполнительница главной женской роли Анастасия Добрынина была удостоена приза за лучшую актёрскую работу. Также фильм был номинирован в 4 номинациях итальянского фестиваля «Prisma» (лучшие актерские работы – мужская и женская, лучшие художник по костюмам и сценарий), стал финалистом ещё двух фестивалей - «NNF, Near Nazareth Festival» в Израиле и международного фестиваля короткого метра «ISFF, Int'l Short Film Festival» в Румынии.





Расписание открытых показов 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК в Курске:
 
11 ноября в 18:30 - Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41), категория 16+

11 ноября в 19:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж), категория 14+

13 ноября в 16:00 - КГУ, новый корпус (ул. Радищева, 29), ауд. 503, категория 12+

13 ноября в 18:00 - ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, д. 94) в здании Студенческого центра досуга, категория 12+

13 ноября в 19:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж), категория  6+ 
 
«Эхо Фестиваля»:

16 ноября в 16:00 - Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49), категория 12+
 

Не будет фильма «Стёпа» лишь на площадке в ТЦ МАНЕЖ - там запланирована детская программа для маленьких зрителей фестиваля. 


Вход свободный. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске заменили более 15 тысяч уличных светильников

В Курске появилась закрытая контейнерная площадка нового типа

Курск снова окутает туман

Комитет цифрового развития и связи Курской области возглавил победитель конкурса «Лидеры России»

Курские старшеклассники побывали на экскурсии в областной Думе

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске