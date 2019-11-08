На фестивале ВГИК покажут фильм курянки

В этом году Курская область уже в пятый раз примет фестиваль ВГИК

В этом году Курская область уже в пятый раз примет фестиваль ВГИК. Международный студенческий фестиваль ВГИК это - авторитетнейшая площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. Он проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссёры, творчество которых высоко оценено на мировом уровне. Среди них Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьёв и другие.На этот раз показы пройдут более чем в 30 регионах России. Показы в Курской области каждый раз собирают рекордную аудиторию – более 5 тысяч зрителей.Показы пройдут с 11 по 14 ноября. В этом году фестивальные фильмы можно посмотреть на открытых и закрытых показах в 12 учреждениях города.Особым сюрпризом для курян станет показ в рамках внеконкурсной программы 15-минутного фильма «Стёпа», категория 12+ режиссёра из Курска Светланы Солнечной, снятого по одноименному рассказу Ивана Бунина из цикла «Тёмные аллеи». Главные роли в короткометражке исполнили известные актёры Анастасия Добрынина («Кука», «Снежный Ангел», «Реальная сказка») и Александр Волков («Возвращение Мухтара», «Верь мне», «Москва – Лопушки»). Перед показом фильма зрители увидят видеообращение Светланы к курянам, которое она записала специально к фестивалю по просьбе Курского кинофонда.Лента «Стёпа» уже объехала полмира: была представлена в программе короткометражных фильмов в рамках кинорынка на 72-ом Каннском кинофестивале в мае этого года (Cannes Short Film Corner). А также получила и несколько других наград: Болгарский Международный фестиваль «Славянская сказка» присудил фильму приз за лучшую режиссуру, Скандинавский международный кинофестиваль «SCIFF film festival» - приз в номинации «лучший короткометражный фильм», на 1-ом международном кинофестивале «Кинобарс» во Владикавказе исполнительница главной женской роли Анастасия Добрынина была удостоена приза за лучшую актёрскую работу. Также фильм был номинирован в 4 номинациях итальянского фестиваля «Prisma» (лучшие актерские работы – мужская и женская, лучшие художник по костюмам и сценарий), стал финалистом ещё двух фестивалей - «NNF, Near Nazareth Festival» в Израиле и международного фестиваля короткого метра «ISFF, Int'l Short Film Festival» в Румынии.11 ноября в 18:30 - Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41), категория 16+11 ноября в 19:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж), категория 14+13 ноября в 16:00 - КГУ, новый корпус (ул. Радищева, 29), ауд. 503, категория 12+13 ноября в 18:00 - ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, д. 94) в здании Студенческого центра досуга, категория 12+13 ноября в 19:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж), категория 6+16 ноября в 16:00 - Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49), категория 12+Не будет фильма «Стёпа» лишь на площадке в ТЦ МАНЕЖ - там запланирована детская программа для маленьких зрителей фестиваля.Вход свободный. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.