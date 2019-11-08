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Курская жилинспекция оштрафовала "управляйки" почти на 2,5 миллиона за плохую подготовку к зиме

Такое масштабное исследование жилого фонда на готовность к эксплуатации в зимних условиях проводится в этом году впервые

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Жилинспекция проверила готовность многоквартирных домов к зиме. Специалисты обследовали все 5366 многоквартирных домов Курской области.

Управляющим организациям и собственникам жилья указывали на имеющиеся нарушения и определили сроки их устранения. Такое масштабное исследование жилого фонда на готовность к эксплуатации в зимних условиях проводится в этом году впервые, - отметил начальник госжилинспекции Игорь Афонькин.

Кроме того, с мая по октябрь специалисты инспекции по обращениям курян провели внеплановые проверки, в том числе и мероприятия по контролю за исполнением выданных предписаний.

Всего устранено 539 нарушений: отремонтированы кровли, фасады и стыки панелей, систем тепло- и водоснабжения, электрооборудования, отмостки, отремонтированы и заменены двери и окна в местах общего пользования.

Ряд управляющих организаций, а также ТСЖ и ЖСК не обеспечили своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону находящихся в их управлении многоквартирных домов, в частности не обеспечили промывку и опрессовку внутридомового теплового хозяйства.

В связи с этим 7 юридических и 8 должностных лиц оштрафовали на общую сумму порядка 2,3 млн рублей.

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