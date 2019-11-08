Курские старшеклассники побывали на экскурсии в областной Думе

ТАКТ". Именно здесь принимают самые важные для региона законопроекты.Старшеклассники Полевскоголицея впервые побывали в Курской областной Думе, сообщает телеканал "
Нина Рощина, учитель МБОУ "Полевскойлицей": «В целом дети достаточно интересуются политической жизнью страны и нашей области. Дети с интересом восприняли приглашение. Им очень хочется узнать, как работает наша областная дума. Им хочется увидеть здание и узнать о работе наших депутатов».
Руслан Халимов:«Давно мечтал познакомиться с работой Курской областной Думы. Думаю, что экскурсия мне очень понравится. Думаю, что я заинтересуюсь делом наших депутатов, изучу все аспекты законотворческой деятельности».Для ребят устроили настоящую экскурсию, после чего с ними встретился заместитель предстателя областной Думы Александр Кичигин.
Александр Кичигин, заместитель председателя Курской областной Думы: «Они хорошо разбираются сегодня в законодательстве. Это уже не первая встреча. Ребята задают самые серьёзные вопросы. Мне очень бы хотелось, чтобы молодёжь активнее шла в политику. Им управлять государством».Лицеисты успели не только побывать в зале заседаний и примерить кресло депутата. Поговорили о работе Думы,принятых за последнее время законопроектах, и, конечно же, о будущем самих старшеклассников. Вице-спикеруверен, что современная молодёжь должна знать законы Российской Федерации, свои обязанности и права.
Александр Кичигин: «Я хотелбы, чтобы дети понимали это. На сегодняшний день главное, чтобы они жили по тем законам, которые есть в нашей стране.Этоважновот почему. Потому что это будущее нашей страны, нашей области. От того, насколько дети будут подготовлены к жизни серьёзной и современной, зависит и наше с вами будущее».
Экскурсия действительно получилась интересной и познавательной для старшеклассников. Ребята узнали немало о деятельности законодательного органа государственной власти. Возможно,кто-то из них в будущем станет народным избранником.
Курские старшеклассники побывали на экскурсии в областной Думе
Старшеклассники Полевскоголицея впервые побывали в Курской областной Думе