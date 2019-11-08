Комитет цифрового развития и связи Курской области возглавил победитель конкурса «Лидеры России»

Такое постановление подписал губернатор

Комитет цифрового развития и связи Курской области Вячеслав Берзин. Такое постановление подписал губернатор Роман Старовойт.Вячеслав Берзин закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) с красным дипломом, а также аспирантуру МИФИ по специальности «прикладная математика» (направление исследований – «искусственный интеллект»). В данный момент обучается по программе Executive MBA, РАНХИГС и Kingston University.Ранее управленец занимал должность начальника управления информационных технологий АО «Зарубежнефть» (г. Москва). Является победителем конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг.В сфере ИТ Вячеслав Берзин трудится более 20 лет, из них 15 лет – на руководящих должностях. Он лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.«Конкурс «Лидеры России» позволил мне по-другому взглянуть на себя, открыл новые для меня сферы применения накопленных знаний и навыков. Победа придала силы для дальнейшего саморазвития и совершенствования. А главное, этот конкурс дал мне возможность применить свой опыт на новой должности в сфере государственного управления. И я постараюсь оправдать оказанное доверие», – отметил Вячеслав Берзин.