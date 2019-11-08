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В Курске появилась закрытая контейнерная площадка нового типа

Это экспериментальная контейнерная площадка
В Курске появилась закрытая контейнерная площадка нового типа

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В Курске появилась закрытая контейнерная площадка нового типа. Это экспериментальная контейнерная площадка, пояснили в городском комитете ЖКХ. 

Идея её создания принадлежит курскому предпринимателю, руководителю компании «Делаем Город Чище». Она будет обслуживать жителей домов по улицы Менделеева, 16, 18 и по проспекту Ленинского комсомола, 85,87, 89, 91, 93.

Площадка соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды к оборудованию подобного рода площадок, в том числе эстетическим. Она предназначена для твёрдых бытовых отходов, крупно-габаритных отходов, а также для раздельного сбора мусора. Обслуживать её будет оператор, что позволит постоянно следить за чистотой и порядком на площадке, графиком вывоза отходов и их объемами.

- В случае положительного эффекта её работы мы будем проводить работу по распространению этого опыта в Курске, - отметил председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов.
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