В Курске появилась закрытая контейнерная площадка нового типа
Это экспериментальная контейнерная площадка
Идея её создания принадлежит курскому предпринимателю, руководителю компании «Делаем Город Чище». Она будет обслуживать жителей домов по улицы Менделеева, 16, 18 и по проспекту Ленинского комсомола, 85,87, 89, 91, 93.
Площадка соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды к оборудованию подобного рода площадок, в том числе эстетическим. Она предназначена для твёрдых бытовых отходов, крупно-габаритных отходов, а также для раздельного сбора мусора. Обслуживать её будет оператор, что позволит постоянно следить за чистотой и порядком на площадке, графиком вывоза отходов и их объемами.
- В случае положительного эффекта её работы мы будем проводить работу по распространению этого опыта в Курске, - отметил председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов.