В Курске заменили более 15 тысяч уличных светильников
Ежедневно трудятся до 16 бригад
Ежедневно трудятся до 16 бригад. Уже замено 15674 лампочек. Всего до 22 декабря планируется заменить 25871 светильник на 961 улице города.
«Бывает так, что после установки новых фонарей на улицах, свет не горит. Сейчас достигнута договорённость с подрядчиком, чтобы не только шла замена светильников, но и проводилась ревизия всех линий освещенности», - отметил мэр Курска Виктор Карамышев.
По поручению главы города комитет жилищно-коммунального хозяйства заключил муниципальный контракт со специализированной организацией на текущий ремонт, техобслуживание и оперативное управление сетями наружного освещения. Специалисты устранят дефекты на воздушных и кабельных линиях, заменят и установят опоры наружного освещения, проложат СИП, а также будут оперативно устранять повреждения, выявленные в процессе монтажа осветительного оборудования.
Так, например, 6 ноября устранили неполадки на 19-ти объектах по улице Сумской, а накануне аналогичную работу провели на 13-ти объектах по улице Малиновой.
Информацию о неработающих светильниках можно сообщать в городской комитет ЖКХ по телефону 52-15-95
Посмотреть, где уже обновили лампы и где планируется, можно на интерактивной карте. Там специальными метками – флажками отмечаются не только обновленные объекты, но и места, где есть неполадки с сетями наружного освещения. Сегодня таких отметок на карте – 385.