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В Курске пьяный автослесарь угнал из мастерской ВАЗ и совершил ДТП

По городу он ездил на автомобиле ВАЗ-21093, который его хозяйка накануне оставила на ремонт в мастерской
В Курске пьяный автослесарь угнал из мастерской ВАЗ и совершил ДТП

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В Курске поймали мужчину, который совершил ДТП на угнанном автомобиле. Курянин, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, отмечают в городском УМВД,  и, не справившись с управлением, въехал в микроавтобус на проспекте Ленинского Комсомола. Пострадавший водитель вызвал полицию и не дал виновнику аварии скрыться. 

Уже в отделе полиции выяснилось, что ранее судимый мужчина работает в автосервисе. По городу он ездил на автомобиле ВАЗ-21093, который его хозяйка накануне оставила на ремонт в мастерской. Вечером он распивал спиртное и решил докупить в магазине алкоголь, угнав машину. 

Теперь автомеханику придётся за свой счёт чинить и угнанный им ВАЗ и микроавтобус, с которым он столкнулся. За управление автомобилем в состояние опьянения курянина уже оштрафовали на 30 тысяч рублей, а за угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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