В Курске пьяный автослесарь угнал из мастерской ВАЗ и совершил ДТП

По городу он ездил на автомобиле ВАЗ-21093, который его хозяйка накануне оставила на ремонт в мастерской

В Курске поймали мужчину, который совершил ДТП на угнанном автомобиле. Курянин, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, отмечают в городском УМВД, и, не справившись с управлением, въехал в микроавтобус на проспекте Ленинского Комсомола. Пострадавший водитель вызвал полицию и не дал виновнику аварии скрыться.Уже в отделе полиции выяснилось, что ранее судимый мужчина работает в автосервисе. По городу он ездил на автомобиле ВАЗ-21093, который его хозяйка накануне оставила на ремонт в мастерской. Вечером он распивал спиртное и решил докупить в магазине алкоголь, угнав машину.Теперь автомеханику придётся за свой счёт чинить и угнанный им ВАЗ и микроавтобус, с которым он столкнулся. За управление автомобилем в состояние опьянения курянина уже оштрафовали на 30 тысяч рублей, а за угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.