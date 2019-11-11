В Курске открыли памятник первому начальнику областной Госавтоинспекции

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в регионе состоялось торжественное открытие памятников полицейским

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в регионе состоялось торжественное открытие памятников полицейским. На мемориале павших установили монумент первому начальнику областной Госавтоинспекции Алексею Соболеву, сообщает телеканал "ТАКТ".На торжественной церемонии присутствовали не только сотрудники УМВД, но и родственники Соболева.Светлана Соболева, родственница Алексея Соболева: «Я очень рада, что, наконец, всё-таки нашли и поставили прекрасный такой памятник Алексею Алексеевичу. Спасибо ГАИ за такое внимание».Ещё один памятник находится в Обоянском районе. Здесь покоится инспектор дорожного надзора Фёдор Калугин.Подвиг полицейского вспоминали кадеты ГИБДД из автотехнического колледжа и школьники местного отряда ЮНО. Именно они в последние годы поддерживают порядок на могиле инспектора.Время не пощадило памятник, установленный ещё в советский период. Поэтому было принято решение его заменить, а ещё облагородить близлежащую территорию.Алексей Баланин, начальник УГИБДД по Курской области: «За последние несколько лет сложилась традиция восстанавливать наших сотрудников Госавтоинспекции. В будущем также мы будем продолжать эти традиции».