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В Курске открыли памятник первому начальнику областной Госавтоинспекции

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в регионе состоялось торжественное открытие памятников полицейским
В Курске открыли памятник первому начальнику областной Госавтоинспекции

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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в регионе состоялось торжественное открытие памятников полицейским. На мемориале павших установили монумент первому начальнику областной Госавтоинспекции Алексею Соболеву, сообщает телеканал "ТАКТ".

На торжественной церемонии присутствовали не только сотрудники УМВД, но и родственники Соболева.

Светлана Соболева, родственница Алексея Соболева: «Я очень рада, что, наконец, всё-таки нашли и поставили прекрасный такой памятник Алексею Алексеевичу. Спасибо ГАИ за такое внимание».

Ещё один памятник находится в Обоянском районе. Здесь покоится инспектор дорожного надзора Фёдор Калугин.

Подвиг полицейского вспоминали кадеты ГИБДД из автотехнического колледжа и школьники местного отряда ЮНО. Именно они в последние годы поддерживают порядок на могиле инспектора.

Время не пощадило памятник, установленный ещё в советский период. Поэтому было принято решение его заменить, а ещё облагородить близлежащую территорию.

Алексей Баланин, начальник УГИБДД по Курской области: «За последние несколько лет сложилась традиция восстанавливать наших сотрудников Госавтоинспекции. В будущем также мы будем продолжать эти традиции».
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