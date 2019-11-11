В Курске ученики 54-ой школы приняли Клятву кадета

ТАКТ".В стенах УМВД России по Курской области состоялась церемония посвящения в кадеты учеников школы №54. Двадцать пятиклассников в торжественной обстановке приняли Клятву кадета. Виктор Косарев, начальник областного УМВД, лично вручил каждому новобранцу кадетские удостоверения, сообщает телеканал "
На протяжении многих лет сотрудники курской полиции уделяют особое внимание работе с молодежью, в том числе и развитию кадетского движения. В 2006 году по инициативе руководства областного УМВД был создан первый кадетский класс. И на данный момент по линии полиции в них обучается более 800 детей. Ряды кадетов пополнили и ученики пятого класса 54 школы.
Дарина Агаркова: «Мне очень нравится быть кадетом тем, что у нас красивая форма, мы маршируем, построения у нас разные».
Кирилл Проскурин: «В кадетском классе есть свои плюсы. Мы маршируем. Мы, можно сказать, становимся патриотами своей страны. Можем защитить, помочь. И даже если мы, когда проходим в форме по городу, если нас попросят о помощи, мы должны обязательно помочь.
Двадцать школьников в торжественной обстановке приняли Клятву кадета и получили удостоверения.
Начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев обратился к кадетам с приветственным словом. Он отметил, что присяга на верность Отечеству принимается один раз в жизни, и необходимо с честью носить гордое звание кадета. Форма и звание – это не только внешние атрибуты, но и возможность найти свой жизненный путь.
Виктор Косарев, начальник УМВД России по Курской области: «Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и чтобы все планы и мечты ваши сбылись. Здесь стоят будущие генералы и будущие начальники УВД. Поздравляю вас».
Сотрудники областной ГИБДД помогли с организацией кадетского класса. Ведь профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным направлением деятельности службы.
Игорь Лозовский, врио начальника УРЛС УМВД России по Курской области: «Развитие кадетского движения, прежде всего, дает нам как комплектующим органам профориентацию, а для детей и их родителей уже осознание, что ученик является кадетом. Оно дисциплинирует, повышает и физическое развитие, и качество обучения в школе. И в первую очередь соблюдение дисциплины».
В Курске ученики 54-ой школы приняли Клятву кадета
Виктор Косарев, начальник областного УМВД, лично вручил каждому новобранцу кадетские удостоверения