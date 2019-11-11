В Курске в столкновении «Ниссана» и двух ВАЗов пострадал младенец

Авария произошла на улице Косухина

8 ноября в Курске в тройном ДТП пострадал младенец. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария произошла в начале седьмого часа вечера возле дома №20 по улице Косухина. Автомобиль «Ниссан Экстрейл», под управлением 34-летнего водителя, ехал со стороны Майского бульвара в направлении проспекта Хрущёва. Поворачивая налево он столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Нивой», за рулём которой был 26-летний автомобилист. От удара «Ниву» отбросило на ехавший со стороны Майского бульвара ВАЗ-21140, которым управлял 28-летний мужчина.В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки - ребёнок 2019 года рождения. Его с ранением доставили в больницу. Водители были трезвы, отметила инспектор.