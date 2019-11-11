В ДТП с маршруткой на курской трассе, где погиб человек и 13 пострадали, оказался виноват водитель внедорожника

При обгоне выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом

10 ноября в Курской области на 26 км автодороги «Фатеж-Дмитриев» Железногорского района произошло столкновение микроавтобуса с внедорожником.Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Грэат Валл», двигаясь со стороны Дмитриева в сторону Фатежа, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой «Пежо Боксер», которая ехала по маршруту Курск - Брянск, за рулём был 36-летний шофёр. Авария случилась вечером, в начале седьмого, когда уже было достаточно темно.В результате ДТП пассажир внедорожника Great Wall Hover погиб на месте. Сам водитель и ещё один его пассажир, а также 11 пассажиров микроавтобуса получили ранения различной степени тяжести, их доставили в больницу. Среди пострадавших двое несовершеннолетних - 17-ти и 11-ти лет.