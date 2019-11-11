Следственный комитет и прокуратура заинтересовались курским «Экотексом»

На прошлой неделе в комитет экологии поступили запросы из ведомств о предоставлении всех сведений о замерах и лабораторных исследованиях

Внеплановая проверка ООО «Экотекс» в Курске продолжится до 16 ноября, сообщили в региональной администрации.Этим занимается Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора. Если специалисты выявят нарушения, материалы проверки станут основанием для обращения в суд для приостановки деятельности предприятия.Также, сейчас прорабатывается вопрос об установке стационарного поста для мониторинга выброса вредных веществ.Как отметил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, на прошлой неделе в комитет экологии поступил запрос из прокуратуры и Следственного комитета о предоставлении всех сведений о замерах и лабораторных исследованиях на территории рядом с ООО «Экотекс».