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Лента новостей / В регионе

Следственный комитет и прокуратура заинтересовались курским «Экотексом»

На прошлой неделе в комитет экологии поступили запросы из ведомств о предоставлении всех сведений о замерах и лабораторных исследованиях
Следственный комитет и прокуратура заинтересовались курским «Экотексом»

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Внеплановая проверка ООО «Экотекс» в Курске продолжится до 16 ноября, сообщили в региональной администрации.

Этим занимается Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора. Если специалисты выявят нарушения, материалы проверки станут основанием для обращения в суд для приостановки деятельности предприятия. 

Также, сейчас прорабатывается вопрос об установке стационарного поста для мониторинга выброса вредных веществ.

Как отметил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, на прошлой неделе в комитет экологии поступил запрос из прокуратуры и Следственного комитета о предоставлении всех сведений о замерах и лабораторных исследованиях на территории рядом с ООО «Экотекс».

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