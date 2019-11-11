В мэрии показали окончательный вариант благоустройства Театральной площади в Курске

И он не вызвал ни у кого разногласий

На состоявшейся в субботу форсайт-сессии курянам показали окончательный вариант благоустройства Театральной площади. Как отметил глава города, он не вызвал ни у кого разногласий.Перед фонтаном там установят скамьи. Те самые, которые горожане раскритиковали и назвали гробами. В мэрии объяснили, что к основанию скамеек добавятся удобные спинки. Сейчас, когда всё расставили по проекту, вокруг фонтана, скамейки выглядят совсем по-другому.- Жаль, что обсуждение благоустройства на Театральной площади проходило тогда, когда оно не было окончательно завершено. На сегодняшнем обсуждении был продемонстрирован окончательный вариант, который не вызвал ни у кого разногласий, - резюмировал Виктор Карамышев.Отметим, что стоимость установленного фонтана и благоустройство территории вокруг него обошлось инвестору в 67 млн рублей.