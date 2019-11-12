В Курске открывается XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

Мероприятия будут проходить в Курске и Фатеже до 16 декабря

Сегодня на большой сцене КЗ «Свиридовский» открывается XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова. Мероприятия будут проходить в Курске и Фатеже до 16 декабря.Торжественное открытие фестиваля начнётся в 7 вечера.15 ноября и 16 ноября с 10 утра до 6 вечера в зале курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова пройдёт XV Международная студенческая научно-практическая конференция «Георгий Свиридов и музыкальное пространство XXI века: диалоги во времени».В 7 вечера 20 ноября уже на малой сцене КЗ «Свиридовский» прозвучит «Русская музыка. XX век».28 ноября в 13 часов курян приглашают в Фатеж, в районный дом народного творчества на концерт ансамбля солистов «Русская мозаика» и солистов филармонии.29 ноября в 7 вечера на малой сцене КЗ «Свиридовский» пройдёт концерт-посвящение «Музыкальный венок».15 декабря с 11 до 14 часов в большой зале Филармонии на улице Перекальского, 1 пройдёт XXIII детская хоровая ассамблея.Закрытие фестиваля пройдёт 16 декабря в 7 вечера на большой сцене КЗ «Свиридовский».