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В Курске открывается XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

Мероприятия будут проходить в Курске и Фатеже до 16 декабря
В Курске открывается XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

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Сегодня на большой сцене КЗ «Свиридовский» открывается XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова. Мероприятия будут проходить в Курске и Фатеже до 16 декабря.

Торжественное открытие фестиваля начнётся в 7 вечера.

15 ноября и 16 ноября с 10 утра до 6 вечера в зале курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова пройдёт XV Международная студенческая научно-практическая конференция «Георгий Свиридов и музыкальное пространство XXI века: диалоги во времени».

В 7 вечера 20 ноября уже на малой сцене КЗ «Свиридовский» прозвучит «Русская музыка. XX век».

28 ноября в 13 часов курян приглашают в Фатеж, в районный дом народного творчества на концерт ансамбля солистов «Русская мозаика» и солистов филармонии.

29 ноября в 7 вечера на малой сцене КЗ «Свиридовский» пройдёт концерт-посвящение «Музыкальный венок».

15 декабря с 11 до 14 часов в большой зале Филармонии на улице Перекальского, 1 пройдёт XXIII детская хоровая ассамблея.

Закрытие фестиваля пройдёт 16 декабря в 7 вечера на большой сцене КЗ «Свиридовский».

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