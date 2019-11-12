В Курской области главу сельсовета оштрафовали на 400 тысяч за злоупотребление должностными полномочиями

Он заключил сделки купли-продажи земельных долей с родственниками

Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы органа местного самоуправления. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.Мужчина в течение 10 лет являлся главой органа местного самоуправления. В 2017 году он заключил сделки купли-продажи земельных долей. По одной сделке покупателем выступила его родственница, а по второй - человек, завещавший земельные доли супруге главы.Как отметили в прокуратуре, все они не имели на это право, а значит глава муниципального образования нарушил действующее законодательство.В итоге суд оштрафовал его на 400 тысяч рублей.