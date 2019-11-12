В Курске пьяный таксист таранил столб. Пострадал пассажир

Авария случилась возле дома №30 по улице Дейнеки

11 ноября в Курске пьяный таксист не разъехался с опорой ЛЭП.Авария случилась около половины шестого часа вечера возле дома №30 по улице Дейнеки, рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова. 48-летний не трезвый водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Малышева в направлении улицы Сумская, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В результате пострадал его 34-летний пассажир. На кадрах, выложенных в соцсетях видно, что это был автомобиль службы такси.