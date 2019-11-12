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Курского «Соловья» наказали за нарушение технических регламентов при производстве мясной продукции

Антисанитарию в цехах и бактерии в мясе обнаружили инспекторы Россельхознадзора  при проверке

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Региональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку мясоперерабатывающего предприятия ООО МПК «Соловей», осуществляющего деятельность в селе Верхняя Медведица Курского района.

В ходе проверки инспекторы обнаружили ряд нарушений требований технических регламентов Таможенного союза.

Так на производстве не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП, нарушены требования к организации производственных помещений, в частности, в убойном цехе в полах есть трещины, что способствует  скоплению грязи и образованию плесени, рабочие места для ветеринарных специалистов не оборудованы техническими устройствами (кнопки «стоп») для экстренной остановки линии убоя в случае подозрения или выявления особо опасных заболеваний продуктивных животных, отсутствует информация о предубойной выдержки животных в электронных ветеринарных сопроводительных документах, выработанная продукция не исследуется в аккредитованных центрах, согласно программе производственного контроля.

Кроме того, лабораторное исследование пищевой продукции «Соловья» в пробах, отобранных от свиных полуфабрикатов (шея и корейка), показало наличие бактерий группы кишечной палочки, листерии и антибиотиков.

Материалы ведомство направило в Арбитражный суд Курской области, а редприятию выдало предписание об устранении выявленных нарушений.

Суд оштрафовал «Соловья» на 50 тысяч рублей. 

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