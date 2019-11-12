В Курске разыскивают мошенника, обманувшего кассира на 3 тысячи рублей. ФОТО

Это произошло в торговом павильоне на проспекте Хрущева

В Курске полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве мужчину.Молодой человек в торговом павильоне на проспекте Хрущева отдал продавцу купюру в 5000 рублей, затем кассир отдала сдачу. После недолгих манипуляций злоумышленник, незаметно подломив часть купюр и спрятав их в карман, вновь попросил сдачу. Таким образом ему удалось похитить 3 тысячи рублей.Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности злоумышленника, круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется.