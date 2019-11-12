В Курске митинговали против высотной застройки исторического центра

ТАКТ". Около 20 курян собрались для того, чтобы выразить свое несогласие с корректировкой зон охраны объектов культурного наследия. Градозащитники считают, что таким образом убираются препятствия по строительству в историческом центре высотных зданий.В Курске митинговали против высотной застройки исторической части города, сообщает телеканал "
Улица Станционная. Центр досуга «Мир». Здесь собирается немногочисленная группа курян, которые называют себя градозащитниками. Изначально общественные активисты, а также представители различных политсил, намеревались провести свое мероприятие в центре Курска, но городские власти не разрешили. Тем не менее, свою обеспокоенность перспективой застройки исторической части города, люди все же выразили.
Иван Звягин, руководитель культурно-просветительского общества «Возрождение»: «Митинг посвящен тому, что история города Курска в виде архитектурных сооружений утрачивается. То есть мы видим руины на центральных улицах города, они не восстанавливаются. И в то же время мы видим, как принимаются определенные нормативные акты, которые будут позволять вести точечную высотную застройку. И сегодня мы проводим митинг, для того чтобы наконец-то решить этот вопрос. И мы выступаем за принятие комплексной политики сохранения исторического наследия Курской области».
Ирина, участник митинга: «Я пришла на митинг, потому что считаю, что Курск должен сохранять свое культурное наследие и архитектурное наследие, меня это волнует. Я считаю, что исторические здания должны восстанавливаться, реконструироваться. И не должно быть высоток в центре города, в историческом центре города».
Участники митинга поясняют - их обеспокоенность вызвана тем, что управление по охране культурного наследия проигнорировало 25 государственных экспертиз по признанию ряда объектов памятниками. Сроки рассмотрения вышли, судьба экспертиз не ясна. Вместе с тем, отмечают активисты, на сайте администрации Курской области появились акты государственной историко-культурной экспертизы, в которых речь идет о корректировке зон охраны культурного наследия – исключается целый квартал и предполагается высотная застройка до 16 метров.
Илья Шпаков, участник митинга, кандидат исторических наук: «Сейчас вывешены два акта государственно-архитектурных экспертиз, которые сделаны в Саратове, о корректировке зон охраны центральной части города. Это возле Сергиево-Казанского собора и возле Нижне-Троицкого храма. Документы предусматривают в близлежащих кварталах высотную застройку, которая перетянет на себя масштабность исторической. Интересно то, что в этих двух актах корректировки исключаются кварталы, в которых расположены здания признанные, по итогам 25 экспертиз, памятниками. И возникают вопросы – не связано ли откладывание в долгий ящик этих экспертиз с принятием этих актов, разрешающих высотную застройку в этих кварталах».
Итогом митинга стала еще одна резолюция с требованием к властям разработать действенный механизм по охране исторической среды Курска и области.
В Курске митинговали против высотной застройки исторического центра
Куряне выразили свое несогласие с корректировкой зон охраны объектов культурного наследия