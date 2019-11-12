Курские полицейские поймали конокрада

Он увёл с луга лошадь и жеребёнка породы «русская рысистая»

В Сеймском отделе полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи лошади и жеребёнка породы «русская рысистая».Как рассказали в городском УМВД, хозяева вывели животных на луг вблизи улицы Присеймская, привязали и оставили без присмотра. Через несколько часов обнаружилось, что они пропали. В поле остались только верёвки. Куряне обратились в полицию.На место преступления прибыл кинолог со служебной собакой. Ищейка взяла след и указала направление, в котором ушли кони. Опрос жителей близлежащих домов не дал результатов, но вскоре оперативники всё же сумели найти похищенных животных. Их увёл неизвестный мужчина. Лошадь и жеребёнка у конокрада забрали и в тот же день вернули хозяевам.Подозреваемый свою вину он отрицает. Если его вину удастся доказать, мужчина может лишиться свободы на срок до 5 лет.