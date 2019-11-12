В Курской области прокуратура запретила сбрасывать жидкие бытовые отходы вблизи жилых домов

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам безопасная для населения санитарно-защитная зона не может быть менее 500 метров

Суджанская прокуратура выявила нарушения в деятельности местного «Водопроводно-канализационного хозяйства».Суджанское предприятие использует сливную канализационную станцию жидких бытовых отходов в непосредственной близости от жилой застройки. При её использовании в атмосферный воздух выделяются вредные и зловонные летучие соединения, которые вредны для человека.Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам безопасная для населения санитарно-защитная зона не может быть менее 500 метров, однако это расстояние не соблюдено, отметили в ведомстве.Прокурор района внёс начальнику предприятия представление, в котором потребовал прекратить деятельность этой станции.После вмешательства прокуратуры сброс жидких бытовых отходов в жилой зоне прекратился. Используется сливная станция, соответствующая предъявляемым требованиям.Также решается вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.