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В Курской области прокуратура запретила сбрасывать жидкие бытовые отходы вблизи жилых домов

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам безопасная для населения санитарно-защитная зона не может быть менее 500 метров

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Суджанская прокуратура выявила нарушения в деятельности местного «Водопроводно-канализационного хозяйства».

Суджанское предприятие использует сливную канализационную станцию жидких бытовых отходов в непосредственной близости от жилой застройки. При её использовании в атмосферный воздух выделяются вредные и зловонные летучие соединения, которые вредны для человека.

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам безопасная для населения санитарно-защитная зона не может быть менее 500 метров, однако это расстояние не соблюдено, отметили в ведомстве.

Прокурор района внёс начальнику предприятия представление, в котором потребовал прекратить деятельность этой станции.

После вмешательства прокуратуры сброс жидких бытовых отходов в жилой зоне прекратился. Используется сливная станция, соответствующая предъявляемым требованиям.

Также решается вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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