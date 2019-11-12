«Мираторг» выступил с заявлением в связи с публикациями в СМИ материалов о сливе навоза в овраг вблизи села Верхний Любаж Фатежского района

9 ноября для проверки информации о сливе навоза в овраг вблизи села Верхний Любаж Фатежского района на место прибыла комиссия

В связи с появлением в ряде СМИ непроверенной информации о сливе навоза в овраг вблизи села Верхний Любаж Фатежского района, компания «Мираторг» выступила с заявлением.Компания заинтересована в установлении всех обстоятельств инцидента и предпринимает меры, чтобы наглядно представить общественности неоспоримые факты грубого искажения СМИ реальной ситуации.9 ноября для проверки информации о сливе навоза в овраг вблизи села Верхний Любаж Фатежского района на место прибыла комиссия, в состав которой вошли: представитель Управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям, инспектор областного Управления Ветеринарии, главный ветеринарный врач «СББЖ Фатежского района», заместитель главы Администрации Фатежского района, представители инициативной группы села Верхний Любаж Фатежского района и исполнительный директор ООО «Пристенская зерновая компания». В ходе осмотра земельных участков, остатков стоков навозной жижи не было обнаружено. С целью подготовки окончательного заключения, принято решение провести дополнительную экспертизу воды из расположенного неподалеку ручья Головинка. О результатах анализа проб будет сообщено позже.Прорезиненный рукав, о котором упоминается в СМИ, комиссия зафиксировала. Он проложен вдоль грунтовой дороги для подачи стоков из лагуны (навозонакопителя) к агрегату по внесению в почву на глубину 16-20 см. Подобная работа проводится многими сельскохозяйственными предприятиями для повышения плодородности почв. Внесение органических удобрений проводится традиционно после завершения уборочных кампаний там, где не производится сев озимых культур.АПХ «Мираторг» ведет бизнес в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства и принципами бережного отношения к окружающей среде, предусматривающими минимальное воздействие на экологию. Все земли вокруг свинокомлексов используются для растениеводства, и только бережное отношение к земле позволяет получать высокие урожаи, которые обеспечивают надежную кормовую базу для животноводческих дивизионов. Поэтому для компании одной из приоритетных задач является сохранение благоприятной экологической среды в районах размещения производственных площадок. Мы готовы к любым проверкам, в том числе, со стороны независимых организаций, которые могут предоставить обществу объективную оценку деятельности предприятий агрохолдинга, говорится в пресс-релизе компании.