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По факту смерти трёх детей на пожаре в Курской области возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности"
По факту смерти трёх детей на пожаре в Курской области возбуждено уголовное дело

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11 ноября в поселке Пристень пожар в частном кирпичном одноэтажном доме забрал три детских жизни. Погибли две девочки 5 и 4 лет и трехлетний мальчик. Двое взрослых, вместе с годовалым ребенком, успели покинуть горящее здание. Известно, что в помещении был установлен дымоизвещатель - его звуковой сигнал услышали соседи, которые и вызвали пожарных. В настоящее время спасатели выясняют причины возгорания, сообщает телеканал "ТАКТ". 

Дмитрий Демьяненко, заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Курской области: «В результате пожара огнем уничтожена комната данной квартиры, а также обнаружены тела трех погибших детей. Мать, отец и четвертый ребенок эвакуировались. В этом доме был установлен пожарный извещатель, который был исправен, благодаря чему родители вовремя проснулись. К сожалению, все покинуть помещение не успели».

По факту смерти при пожаре детей Солцневским межрайонным отделом СУ СК по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)
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