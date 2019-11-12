Курская ГИБДД получила новые «Шкоды» и два мотоцикла
Эти транспортные средства имеют повышенную проходимость
Эти транспортные средства имеют повышенную проходимость, что позволит автоинспекторам эффективно работать в сложных дорожных условиях. Кроме того, они оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Также закуплена новейшая техника для повышения эффективности надзора за дорожным движением, состоянием дорожной инфраструктуры и эксплуатацией транспортных средств. В первую очередь это оборудование для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры. Уже получены 20 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, 19 люксметров – аппаратов для измерения освещенности дорог, 85 приборов для проведения диагностики эксплуатации транспортных средств. Скоро поступят приборы для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами.
Обновление автопарка Госавтоинспекции проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».