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Курская ГИБДД получила новые «Шкоды» и два мотоцикла

Эти транспортные средства имеют повышенную проходимость

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Сегодня на Красной площади губернатор Роман Старовойт и начальник регионального УМВД Виктор Косарев вручили сотрудникам ДПС ключи от новых автомобилей и мотоциклов. Автопарк подразделений Госавтоинспекции пополнился 21 «Шкодой» и двумя немецкими мотоциклами.


Эти транспортные средства имеют повышенную проходимость, что позволит автоинспекторам эффективно работать в сложных дорожных условиях. Кроме того, они оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Также закуплена новейшая техника для повышения эффективности надзора за дорожным движением, состоянием дорожной инфраструктуры и эксплуатацией транспортных средств. В первую очередь это оборудование для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры. Уже получены 20 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, 19 люксметров – аппаратов для измерения освещенности дорог, 85 приборов для проведения диагностики эксплуатации транспортных средств. Скоро поступят приборы для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами.

Обновление автопарка Госавтоинспекции проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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