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Лента новостей / В регионе

Губернатор лично проверит освещение в районах Курской области

Селяне жалуются, что на улицах темно и небезопасно, а руководители администраций указывают в отчётах противоположную информацию
Губернатор лично проверит освещение в районах Курской области

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Роман Старовойт намерен лично посетить районные центры в тёмное время суток. Об этом губернатор заявил на утренней планерке в областной администрации.

Глава региона отметил, что в Курске работы по замене уличных светильников идут по графику, но в районах ситуация несколько хуже. Селяне жалуются, что на улицах темно и небезопасно, а руководители администраций указывают в отчётах противоположную информацию.

"Ко мне поступает большое количество обращений из районных центров. Давайте посмотрим, есть ли возможность решить этот вопрос по другим населённым пунктам, заключив энергосервисные контракты, подобные тому, что есть в Курске", - рассказал Роман Старовойт.
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