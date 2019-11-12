Губернатор лично проверит освещение в районах Курской области
Селяне жалуются, что на улицах темно и небезопасно, а руководители администраций указывают в отчётах противоположную информацию
Глава региона отметил, что в Курске работы по замене уличных светильников идут по графику, но в районах ситуация несколько хуже. Селяне жалуются, что на улицах темно и небезопасно, а руководители администраций указывают в отчётах противоположную информацию.
"Ко мне поступает большое количество обращений из районных центров. Давайте посмотрим, есть ли возможность решить этот вопрос по другим населённым пунктам, заключив энергосервисные контракты, подобные тому, что есть в Курске", - рассказал Роман Старовойт.