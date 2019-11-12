Губернатор лично проверит освещение в районах Курской области

Селяне жалуются, что на улицах темно и небезопасно, а руководители администраций указывают в отчётах противоположную информацию

Роман Старовойт намерен лично посетить районные центры в тёмное время суток. Об этом губернатор заявил на утренней планерке в областной администрации.Глава региона отметил, что в Курске работы по замене уличных светильников идут по графику, но в районах ситуация несколько хуже. Селяне жалуются, что на улицах темно и небезопасно, а руководители администраций указывают в отчётах противоположную информацию."Ко мне поступает большое количество обращений из районных центров. Давайте посмотрим, есть ли возможность решить этот вопрос по другим населённым пунктам, заключив энергосервисные контракты, подобные тому, что есть в Курске", - рассказал Роман Старовойт.