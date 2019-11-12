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Курянка Инна Дериглазова в числе номинантов на Национальную спортивную премию

На днях Инна стала первой на всероссийских соревнованиях рапиристок в подмосковном Новогорске
Курянка Инна Дериглазова в числе номинантов на Национальную спортивную премию

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Пресс-служба Министерства спорта России назвала претенденток на Национальную спортивную премию. На почётную награду претендует олимпийская чемпионка в фехтовании Инна Дериглазова. В числе номинантов также чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина.

Напомним, в этом году курянка с мирового первенства увезла две золотые медали. На днях Инна стала первой на всероссийских соревнованиях рапиристок в подмосковном Новогорске. В решающем бою она взяла верх над Ларисой Коробейниковой из Кургана - 15:14.

Победителя Национальной спортивной премии определят с помощью народного голосования, а также мнения экспертного совета. Лауреатов объявят 12 декабря на торжественной церемонии.
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