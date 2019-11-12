Курянка Инна Дериглазова в числе номинантов на Национальную спортивную премию
На днях Инна стала первой на всероссийских соревнованиях рапиристок в подмосковном Новогорске
Напомним, в этом году курянка с мирового первенства увезла две золотые медали. На днях Инна стала первой на всероссийских соревнованиях рапиристок в подмосковном Новогорске. В решающем бою она взяла верх над Ларисой Коробейниковой из Кургана - 15:14.
Победителя Национальной спортивной премии определят с помощью народного голосования, а также мнения экспертного совета. Лауреатов объявят 12 декабря на торжественной церемонии.