В Курской области гриппом пока никто не заболел

Заболеваемость ОРВИ на неэпидемическом уровне

В Курской области гриппом пока не зарегистрированы случаи заболевания гриппом, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ведомство мониторит лабораторно ситуацию каждую неделю.Также под контролем заболеваемость и ОРВИ. В данный момент она на неэпидемическом уровне.За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразились больше 3,5 тысяч курян. Большинство из них – дети.Также в области продолжается вакцинация против гриппа В конце прошлой недели поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослого населения. Её распределили между региональными медицинскими организациями.Всего на данный момент привито более 310,5 тысяч человек - это 28,8% от численности населения Курской области.