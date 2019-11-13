В Курской области гриппом пока никто не заболел
Заболеваемость ОРВИ на неэпидемическом уровне
Также под контролем заболеваемость и ОРВИ. В данный момент она на неэпидемическом уровне.
За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразились больше 3,5 тысяч курян. Большинство из них – дети.
Также в области продолжается вакцинация против гриппа В конце прошлой недели поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослого населения. Её распределили между региональными медицинскими организациями.
Всего на данный момент привито более 310,5 тысяч человек - это 28,8% от численности населения Курской области.