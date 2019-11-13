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В Курской области гриппом пока никто не заболел

Заболеваемость ОРВИ на неэпидемическом уровне
В Курской области гриппом пока никто не заболел

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В Курской области гриппом пока не зарегистрированы случаи заболевания гриппом, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ведомство мониторит лабораторно ситуацию каждую неделю.

Также под контролем заболеваемость и ОРВИ. В данный момент она на неэпидемическом уровне.

За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразились больше 3,5 тысяч курян. Большинство из них – дети.

Также в области продолжается вакцинация против гриппа В конце прошлой недели поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослого населения. Её распределили между региональными медицинскими организациями. 

Всего на данный момент привито более 310,5 тысяч человек - это 28,8% от численности населения Курской области.

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