Бюджет Курской области в 2020 году будет вновь ориентирован на социальные сферы

ТАКТ".В региональном парламенте прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2020 год. Общая часть доходов в казну соловьиного края – чуть больше 59 миллиардов рублей. Бюджет свёрстан исходя из прогнозов роста региональной экономики, сообщает телеканал "
Людмила Фомина, председатель Контрольно-счётной палаты Курской области: «В 2020 году бюджет наш будет составлять более 59 миллиардов рублей. В последующие два года он немножко снизится. Но это не составит какого-то отрицательного влияния на социально-экономическое положение нашего региона».
Как и в предыдущие годы, бюджет носит социально ориентированный характер. Большая часть доходов пойдёт на улучшение качества жизни курян, отметил председатель областной Думы.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Бюджетные слушания показывают, что все социально-значимые направления получают прибавку в этом бюджете. Это и здравоохранение, образование – более полутора миллиардов, социальная политика – более миллиарда, спорт. В сравнении с первоначальным бюджетом практически все направления получат прибавку. Ещё не распределены основные средства министерствами, поэтому, я думаю, к принятию бюджета во втором чтении будут ещё какие-то средства добавлены».
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Основная задача – повышение эффективности распределения приоритетов. Мы следующий год определили по развитию здоровья курян. Это и здравоохранение, и спортивные сооружения, и образ жизни. Это то, на чём мы будем должны сконцентрироваться в следующем году».
Парламентарии допускают корректировку бюджета следующего года. Речь идёт о дополнительной поддержке из федерального центра, но конкретные цифры ещё не определены.
Роман Старовойт: «В зависимости от того, как развивается экономическая ситуация в регионе, по-первых. Во-вторых, это зависит от размера трансфертов и субсидий, которые мы получаем из федерального бюджета».
Ещё одной темой заседания стало исполнение нацпроектов, которые реализуются в 2019 году в Курской области.
Людмила Фомина: «По сравнению в целом с РФ, которая исполняет нацпроекты чуть более 50%, мы идём с вами опережающим темпом на 10 пунктов».
Бюджет Курской области в 2020 году будет вновь ориентирован на социальные сферы
Большая часть доходов пойдёт на улучшение качества жизни курян