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В Курске усилят борьбу с уклонистами

Мэр  поручил проработать вопрос привлечения к борьбе с уклонистами линейных отделов полиции на транспорте
В Курске усилят борьбу с уклонистами

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В Курске усилят борьбу с уклонистами. Об этом говорили на заседании призывной комиссии, которое провёл глава города Виктор Карамышев.

Этой осенью ряды вооруженных сил России должны пополнить более 550 курян. Плановые отправки призывников в войска идут практически каждый день. Куряне проходят службу в пределах Западного военного округа. В армию ребята призываются только после прохождения медицинского освидетельствования и установления категории годности к военной службе. В зависимости от этой категории определяется вид и род войск, где призывник будет проходить службу.

На совещании обсудили организацию мероприятий по розыску уклонистов. Военкомы лично встречаются с родителями таких парней и разъясняют, что их сын в будущем не сможет устроиться на работу в силовые ведомства или на госслужбу. Помимо этого, существует информационная база «Призывник», куда стекаются сведения об «уклонистах».

Мэр Курска поручил проработать вопрос привлечения к борьбе с уклонистами линейных отделов полиции на транспорте.

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