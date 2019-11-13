Мэр поручил проработать вопрос привлечения к борьбе с уклонистами линейных отделов полиции на транспорте

В Курске усилят борьбу с уклонистами. Об этом говорили на заседании призывной комиссии, которое провёл глава города Виктор Карамышев.Этой осенью ряды вооруженных сил России должны пополнить более 550 курян. Плановые отправки призывников в войска идут практически каждый день. Куряне проходят службу в пределах Западного военного округа. В армию ребята призываются только после прохождения медицинского освидетельствования и установления категории годности к военной службе. В зависимости от этой категории определяется вид и род войск, где призывник будет проходить службу.На совещании обсудили организацию мероприятий по розыску уклонистов. Военкомы лично встречаются с родителями таких парней и разъясняют, что их сын в будущем не сможет устроиться на работу в силовые ведомства или на госслужбу. Помимо этого, существует информационная база «Призывник», куда стекаются сведения об «уклонистах».Мэр Курска поручил проработать вопрос привлечения к борьбе с уклонистами линейных отделов полиции на транспорте.