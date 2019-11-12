Цифрового помощника запустит МКБ Романа Авдеева

Live24.ru.Организатором акселерационной программы Banktech 3.0 является компания Финтех Лаб. И в ее рамках Московский кредитный банк, он же МКБ, запустит пилотный проект «Цифровой помощник» от стартапа ARNI.io, сообщает
На сегодняшний день уже полностью готова первая версия «Цифрового помощника». Этот инструмент сделает более простым процесс узнавания в режиме реального времени информации об условиях выпуска и обслуживания кредитных карт Московского кредитного банка. Для этого клиентов адресуют на специальную страницу сайта mkb.ru. Подсказки и помощь также можно будет ждать и в общении с соискателями на вакансии банка. Задать соответствующие вопросы можно на отдельном портале.
Искусственный интеллект практически моментально отвечает на вопросы, поставленные клиентами, также снижаются расходы на поддержку процессов, отмечает начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин. Он добавил, что банк будет продолжать внедрять новые функции и темы, а чат-бота научат давать необходимые консультации совершенно по всем услугам, которые предоставляет банк.
В свою очередь, был получен и комментарий со-основателя проекта ARNI.io Алексея Дурнева. И он таков: поскольку Московский кредитный банк - один из ведущих частных банков страны, то и при работе с ним открываются уникальные возможности для получения бесценного опыта в сфере банковских услуг. И работа, которая ждет впереди, как отметил Дурнев, обещает быть интересной и весьма продуктивной.
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) основан в 1992 году и представляет собой универсальный коммерческий частный банк, который входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Бенефициарный владелец банка - бизнесмен Роман Авдеев. Согласно итогам 2018 года МКБ входит в тройку частных банков по объему активов. Спектр услуг, предоставляемых этой организацией, распространяется на корпоративных и частных клиентов и финансово-кредитные организации. Банк устойчив и надежен, что подтверждают рейтинги ведущих российских и международных агентств.
Цифрового помощника запустит МКБ Романа Авдеева
Искусственный интеллект практически моментально отвечает на вопросы.