Сотрудникам «Мираторга» угрожали физической расправой: компания обратилась в правоохранительные органы

Шестеро неизвестных, представившихся местными «активистами», напали в минувший четверг на двоих механизаторов, работавших в ночную смену

Курск, 12 ноября - С заявлением в правоохранительные органы по факту угрозы применения физической силы по отношению к своим сотрудникам прямо на поле вблизи курского села Верхний Любаж обратилась компания «Мираторг». Шестеро неизвестных, представившихся местными «активистами», напали в минувший четверг, 7 ноября, на двоих механизаторов, работавших в ночную смену. Свою атаку на рабочих они снимали на камеру мобильного телефона — видео потом было распространено, как «доказательство вопиющих нарушений» со стороны компании.Ситуация дикая и компания, которая больше других заинтересована в установлении всех обстоятельств инцидента и предпринимает меры, чтобы наглядно представить общественности неоспоримые факты грубого искажения СМИ реальной ситуации. Так называемые «местные жители» запугали рабочих и потребовали сделать несколько заявлений, касающихся работы «Мираторга» — специально для видео.В реальности двое механизаторов производили внесение органических удобрений через прорезиненный рукав, который был проложен вдоль грунтовой дороги к агрегату по внесению в почву на глубину 16-20 см. Подобная работа проводится многими сельскохозяйственными предприятиями для повышения плодородности почв. Внесение органических удобрений проводится традиционно после завершения уборочных кампаний там, где не производится сев озимых культур. Мало того, любая органика вносится только после завершения процесса ферментации, получения всех заключений о соответствии удобрения ТУ.В субботу, 9 ноября, на место для проверки информации о сливе навоза в овраг прибыла комиссия. В её составе были представитель управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям, инспектор областного управления ветеринарии, главный ветеринарный врач "СББЖ Фатежского района", замглавы администрации Фатежского района, исполнительный директор ООО "Пристенская зерновая компания", а также представители инициативной группы села Верхний Любаж. Они убедились, что остатков стоков навозной жижи в овраге, о котором так пеклись нападавшие «активисты», нет. Зафиксировала комиссия и тот самый прорезиненный рукав для подачи стоков из лагуны (навозонакопителя свинокомплекса, расположенного рядом с полем), который «активисты» и подхватившие тему СМИ нарекли «шлангом для слива навоза». Компания оставила его на месте сознательно, поскольку никаких нарушений с её стороны не было.С целью подготовки окончательного заключения была проведена дополнительная экспертиза воды из расположенного неподалеку ручья Головинка. Лабораторные исследования Центра агрохимической службы «Белгородский» нарушений, влияющих на загрязнение почвы у населенного пункта, не выявили.«Компания «Мираторг» считает неприемлемым и недопустимым подобные деяния в отношении персонала и готова оказать всестороннюю юридическую поддержку своим сотрудникам. Методы, которые использовали неустановленные лица, можно назвать средневековым варварством. Налицо акт «информационного экотерроризма» — совершить внезапное нападение на ничего не подозревающих работников превосходящими силами, их испуг выдать за злонамеренность, после чего раздуть вброс о «сливе навоза в овраг и в ручей». Лица, угрожавшие сотрудникам компании, устанавливаются правоохранительными органами для проведения полноценной проверки и дальнейшей оценки их действий согласно уголовно-правовым нормам», - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».