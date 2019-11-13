Курская пенсионерка хотела заменить водопровод и нарвалась на мошенника

Мужчина раньше действительно работал в организации, специализирующейся на замене систем водоснабжения, но, уволившись, решил заработать "лёгких" денег

Курские полицейские поймали мошенника, который обманул пенсионерку на 30 тысяч рублей.73-летняя женщина решила заменить систему водоснабжения в своей квартире. По объявлению в интернете она нашла компанию, представитель которой согласился оказать необходимую услугу с выездом на дом.Мужчина приехал к курянке в назначенное время для заключения договора по замене водопроводных труб. Пообещав сделать работу в кратчайшие сроки, он попросил 30 тысяч рублей за свои услуги. Ничего не заподозрив, пенсионерка отдала сбережения мастеру и стала дожидаться приезда рабочей бригады.Спустя время женщина попыталась связаться с лже-сотрудником фирмы, но телефон абонента был не доступен. Тогда она обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска нашли афериста. Им оказался 30-летний житель Курска. Мужчина раньше действительно работал в организации, специализирующейся на замене систем водоснабжения. После увольнения у него остались фирменные бланки. Тогда у экс-водопроводчика созрел преступный план лёгкого заработка, и он разместил объявление об оказании услуг на одном из интернет-сайтов.Теперь предприимчивый курянин стал фигурантом уголовного дела. Свою вину он признал и обещал полностью вернуть все взятые у пенсионерки деньги.