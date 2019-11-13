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Лента новостей / В России

ПСБ снижает ставку рефинансирования ипотеки и проценты по «Семейной ипотеке»

Сумма первоначального взноса для покупки жилья составляет 20% от стоимости покупаемого объекта недвижимости.

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Банк ПСБ снизил ставки рефинансирования ипотечных займов сторонних банков, а также процентные ставки в рамках собственной кредитной программы «Семейная ипотека». Отныне, как сообщают в банке, ставка в рамках программы рефинансирования жилищных кредитов от сторонних финансовых структур составит 8,85% в год, информирует Live24.ru.

Действие программы рефинансирования распространяется на ипотечные кредиты для покупки жилья на первичном и вторичном рынке. Что же касается максимально доступной суммы кредита от ПСБ в данном случае, то она не должна превышать сумму остатка задолженности по ипотеке перед другой кредитной организацией.

Кроме того, в ПСБ также снизили процентную ставку по собственной ипотечной программе под названием «Семейная ипотека». Снижение затрагивает как новые кредиты, так и рефинансирование. По новым условиям, ставка будет установлена на уровне 4,5% годовых. Данные нормы действительных для жителей всех регионов присутствия финансового учреждения.

Льготная программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой действительна для российских семей, в которых родился второй или последующий ребенок в период действия акции – с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Процентная ставка в рамках этой программы является фиксированной и действует в течение всего срока кредитного договора. Сумма первоначального взноса для покупки жилья составляет 20% от стоимости покупаемого объекта недвижимости.
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