Курскому губернатору пришлось оправдываться за плохой ямочный ремонт в эфире Первого канала

В программе «Право на справедливость» показали ролик, на котором курянин возмущается ямочным ремонтом на улице Верхняя Казацкая

Роману Старовойту пришлось оправдываться за плохой ямочный ремонт в эфире Первого канала. Наш губернатор вышел в эфир из ситуационного центра. В программе «Право на справедливость» показали ролик, на котором курянин возмущается ямочным ремонтом на улице Верхняя Казацкая.Ведущий заметил, что съёмочная группа, приехав туда, увидела как ямы засыпали прямо по грязи и прокатали катком. — Сколько продержится этот асфальт? Адресовал он вопрос министру транспорта Евгению Дитриху. «К весне уже его не будет», — заявил министр.Старовойт спорить не стал. Сказал, что ямочный ремонт краткосрочный, хватает его действительно на сезон, Но городские дорожники вынуждены прибегать к такому ремонту исключительно из-за отсутствия денег... Ведь у нас серьёзно потратились на другие работы - отремонтировали более 51 километра дорог, это 31 улица.