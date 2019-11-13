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Курскому губернатору пришлось оправдываться за плохой ямочный ремонт в эфире Первого канала

В программе «Право на справедливость» показали ролик, на котором курянин возмущается ямочным ремонтом на улице Верхняя Казацкая
Курскому губернатору пришлось оправдываться за плохой ямочный ремонт в эфире Первого канала

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Роману Старовойту пришлось оправдываться за плохой ямочный ремонт в эфире Первого канала. Наш губернатор вышел в эфир из ситуационного центра. В программе «Право на справедливость» показали ролик, на котором курянин возмущается ямочным ремонтом на улице Верхняя Казацкая. 

Ведущий заметил, что съёмочная группа, приехав туда, увидела как ямы засыпали прямо по грязи и прокатали катком. — Сколько продержится этот асфальт? Адресовал он вопрос министру транспорта Евгению Дитриху. «К весне уже его не будет», — заявил министр.

Старовойт спорить не стал. Сказал, что ямочный ремонт краткосрочный, хватает его действительно на сезон, Но городские дорожники вынуждены прибегать к такому ремонту исключительно из-за отсутствия денег... Ведь у нас серьёзно потратились на другие работы - отремонтировали более 51 километра дорог, это 31 улица.

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