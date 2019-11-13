В Курске продолжают нагнетать ситуацию вокруг ООО «Экотекс»
Слухи, которые муссирует группа активистов в соцсетях, стали причиной очередного народного схода на улице Энергетиков
Слухи, которые муссирует группа активистов в соцсетях, стали причиной очередного народного схода на улице Энергетиков, сообщает телеканал "ТАКТ". Местные жители считают виновником неприятных запахов предприятие по производству трикотажа и требуют его закрытия.
Есть и те, кто защищает. Говорят, что в Курске и так почти не осталось никаких производств, а лишь одни торговые центры. Отмечают - нужно наоборот всячески поддерживать ООО «Экотекс».
Другие собравшиеся считают, что - неприятный запах, доставляет не только дискомфорт, но и является причиной различных заболеваний.
Екатерина Новикова, житель ул. Энергетиков: «Невозможно жить. Дети постоянно кашляют. Взрослые тоже. В прошлом году дети не ходили в школу очень долго. Потому что валит дым и присутствует едкий запах. И раздражение ужасное от этого. Не знаю что сказать. Никто нас не слышит и не хочет слышать».
Надежда Чумакова, житель ул. Энергетиков: «Я только что пролечилась у врача. Я за свои 66 лет никогда горлом не болела. Уже три месяца кашляю и до сих пор у меня еще не прошло горло. Когда внук приезжает в гости, то не открываю окна».
Люди рассказывают о смоге в ночное время, жалуются на периодическое усиление неприятного запаха и делятся видеозаписями, которые, по их мнению, свидетельствуют о причастности «Экотекса» к этим бедам.
Реагируя на жалобы людей, предприятием интересовались экологи и областные власти. Всевозможные экспертизы не выявили никакого загрязнения воздуха, но, не смотря на это, руководство «Экотекса» пошло на установку специальных фильтров, которые включаются в автоматическом режиме с сушильными машинами. Они, кроме своей прямой функции, обеспечивают предприятие горячей водой, экономят затраты по электроэнергии и газу. Оборудование прошло проверку.
Вместе с тем, возникший ажиотаж, отразился на производстве. Оно периодически приостанавливается. Завод несет колоссальные убытки.
Выразить свое отношение к ситуации попробовали работники предприятия, многие из которых также проживают в непосредственной близости к «Экотексу». На последнем народном сходе они назвали претензии собравшихся необоснованными.
Ксения, сотрудник ООО «Экотекс»: «Во-первых, мы поставили фильтры, а во-вторых, никакого запаха мы не чувствовали. Эти фильтры даже не требовались. Мы просто пошли на встречу, руководство завода пошло навстречу. Ну, раз там что-то нашли, то давайте поставим. Но нас бы первыми вынесли, если бы тут что-то было».
Светлана Карпенкова, сотрудник ООО «Экотекс»: «Я вот здесь рядом живу с Ксенией. Многодетная мать. Никакого не запаха нет, а они говорят, что все лето не могли форточки открыть. Мы три месяца просидели, детей не моги собрать в школу. Что это такое? Они нам просто не дают работать».
Обвинения в том, что деятельность предприятия становится причиной тяжелых заболеваний, вызывает недоумение - отмечают сотрудники. По их мнению, ситуация нагнетается искусственно.
- Фильтры были установлены. Самые лучшие. Мы здесь работаем уже по году. Никто не заболел раком. Я здесь живу в частном секторе, у меня двое детей, я воспитываю детей одна. А еще говорят, что здесь растения все посохли… Простите, у меня частный сектор, у меня также есть огород. И у меня ничего не посохло. Я просто не понимаю, зачем это все устраивается. Дайте возможность нам работать и кормить своих детей!
Аргументы заводчан были восприняты остро. Высказаться им так и не позволили.
Татьяна, сотрудник ООО «Экотекс»: «Все мы здесь работаем, здесь очень много людей работает - 200 человек. Нас просто лишили работы… Не мешайте мне говорить. Да ну что же это такое?».
В планах «Экотекса» расширение производства и создание тысячи рабочих мест. При выходе на полную проектную мощность городской бюджет должен получать около 400 миллионов рублей налоговых отчислений. Вместе с тем, инициированные из-за жалоб проверки сдерживают развитие предприятия.