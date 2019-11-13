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Более 250 школьников из районов Курской области стали участниками уроков по электробезопасности

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» провели очередные уроки по электробезопасности в средних общеобразовательных школах 

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Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» провели очередные уроки по электробезопасности в средних общеобразовательных школах Обоянского, Касторенского, Щигровского, Горшеченского районов Курской области. Участниками мероприятий стали более 250 учащихся 1-11 классов.

Энергетики напомнили школьникам, как правильно вести себя вблизи энергообъектов, рассказали о том, что опасно забираться на опоры линий электропередачи (ЛЭП), подниматься на деревья вблизи ВЛ, делать селфи на фоне электроустановок. Сотрудники филиала показали ребятам знаки и таблички, которые предупреждают об опасности поражения электрическим током. В ходе тематических уроков специалисты также напомнили детям о безопасном использовании электроприборов в быту и продемонстрировали обучающие видеоролики с наглядными примерами правил электробезопасности.

В конце занятий все учащиеся получили полиграфическую продукцию для закрепления полученных знаний.

«Культуру безопасного поведения вблизи энергообъектов важно прививать с детства, – отметил начальник службы охраны труда Курскэнерго Игорь Абрамов. – Именно поэтому наши специалисты регулярно напоминают детям о правилах электробезопасности на улице и в быту. Информационная профилактическая работа по предупреждению случаев электротравматизма с несовершеннолетними проводится в течение всего года».

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