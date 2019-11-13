Комитет Госдумы поддержал инициативу об определении ПСБ опорным банком для ОПК России

oane.ws.Комитет Государственной думы по обороне выступил в поддержку принятия законопроекта, которым предлагается определить Промсвязьбанк в качестве опорной финансовой организации для отечественного оборонно-промышленного комплекса. Члены профильного комитета по итогам сегодняшнего заседания рекомендовали коллегам по нижней палате парламента страны принять указанный документ в первом чтении, о чем рассказал замглавы комитета Андрей Краснов, сообщает
«Члены комитета выступили в поддержку законопроекта», - приводит слова депутата агентство РИА Новости.
Авторы проекта закона «О гособоронзаказе» выступают с предложением определить Промсвязьбанк, 100% акций с правом голоса которого находятся в собственности Российской Федерации, в качестве основного опорного банка ОПК. Более того, для обеспечения выполнения поручений президента России Владимира Путина предлагается предоставить федеральному правительству полномочия по определению объемов денежных средств, которые могут размещаться на счетах опорной финансовой организации отрасли, а также на счетах других уполномоченных банков.
Следует также отметить, что этой же инициативой предусмотрено введение новых норм, направленных на уточнение порядка взаимодействия между всеми участниками отрасли, что должно обеспечить соблюдение основных принципов, закрепленных поручениями главы государства.
Напомним, с конца позапрошлого года банк ПСБ находился в процедуре санации через управляющую компанию ФКБС при федеральном регуляторе. В результате единственным акционером Промсвязьбанка стал фонд Росимущество. Также на базе банка была создана опорная кредитная организация для проведения финансово-расчетных операций в сфере государственного заказа в оборонной отрасли, а также при реализации крупных госконтрактов. По предварительным оценкам Министерства финансов, в будущем портфель банка может пополниться кредитами многих предприятий ОПК России, а также других финансовых учреждений на общую сумму порядка триллиона рублей. Пополнится ПСБ и соответствующим капиталом.
Комитет Госдумы поддержал инициативу об определении ПСБ опорным банком для ОПК России
Акционером Промсвязьбанка является фонд Росимущества.