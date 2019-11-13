Аварийные липы на улице Марата в Курске заменят шаровидными клёнами

Они будут украшать городской пейзаж не только весной и летом, но и безлистной кроной

В Курске на улице Марата аварийные липы заменят шаровидными клёнами. Работы по сносу начнутся уже завтра.Специалисты обследовали старые липы и выявили крупные дупла, продольные трещины, морозобоины, некрозы отдельных участков деревьев. Кроме того, оказалось, что они заражены грибковыми заболеваниями, влекущими усыхание и последующую гибель. Поэтому принято решение об их сносе и высадке новых. Это будут крупномерные клёны высотой не менее трёх метров, с комом земли и сформированной «под шар» кроной.Новые липы на месте старых высадить нельзя, так как они могут, как и их предшественницы, заразиться грибком, пояснили в городском комитете экологической безопасности и природопользования. Кроме того, новые шаровидные клёны будут более устойчивы к заболеваниям и различным воздействиям внешних факторов.При выборе деревьев, которые появятся вместо аварийных лип, специалисты учитывали их декоративные свойства. Форма деревьев в рядовой посадке должна обладать чётким силуэтом и одинаковым контуром, чтобы украшать городской пейзаж не только весной и летом, но и безлистной кроной.