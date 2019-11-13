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Директора «Курскводоканала» оштрафовали за незаконное расторжение контракта с подрядчиком

Предприятие расторгло контракт на строительство насосной станции в одностороннем порядке

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Как пояснили в прокуратуре, «Курскводоканал» заключил с подрядчиком муниципальный контракт на проведение работ по капитальному строительству насосной станции канализации. Однако впоследствии предприятие расторгло этот контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик не приступил к строительству объекта.

Как показала проверка, это решение было принято с нарушением установленного порядка. Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта не было размещено в единой информационной системе в сфере закупок, подрядчика надлежащим образом не уведомили о таком решении.

На основании постановления прокурора города директора МУП «Курскводоканал» оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Сейчас проводится подготовка документации для проведения повторного аукциона. 
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