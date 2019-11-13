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По городу блогера водили. Урбанист Илья Варламов предложил снести ТЦ «Пушкинский»

В Курске побывал блогер-урбанист Илья Варламов
По городу блогера водили. Урбанист Илья Варламов предложил снести ТЦ «Пушкинский»

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В Курске побывал блогер-урбанист Илья Варламов. Он известен своими фоторепортажами и материалами о городской среде российских регионов.

Блогер не увидел ничего скандального в новых скамейках на Театральной площади, новые лавочки он похвалил, и резюмировал: «На гробы – не похожи». 

В компании блогера по городу прогулялся и мэр. Урбанист посоветовал градоначальнику ориентироваться на Европу, где по центральным улицам ходят трамваи, Виктор Карамышев ему рассказал, что в Курске раньше по улице Ленина  как раз и проходила трамвайная линия. 

Проходя мимо торгового центра «Пушкинский» Варламов спросил  "А это можно снести?". А дорожное движение на улице Ленина он охарактеризовал как "стаи нерестящихся пазиков на обочине". Ограждения около остановок общественного транспорта на улице Ленина, по его мнению, мешают курянам подойти к самим остановкам.

На Красной площади его не устроил пешеходный переход у "Райффайзен банка". 

— Здесь невозможно перейти дорогу, не нарушив правила дорожного движения, — отметил урбанист.

Также блогер побывал в посёлке Северный. Там его удивил местный арт-объект. Жители дома превратили старое полено в забавного разодетого человечка. 

— Я нашёл просто шедевр ЖКХ-арта. Как из полена сделать арт-объект?! Достаточно нарядить его в маечку, нарисовать глазки, и будет вот такая красота! 

Также Варламов оценил оригинальную цветовую гамму многоэтажек на проспекте Дериглазова.

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